البرلمان العراقى يصوت على انتخاب محسن المندلاوي نائبًا أول لرئيس المجلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - صوت مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، على انتخاب محسن المندلاوي نائبًا أول لرئيس مجلس النواب العراقي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن عدد المصوتين للنائب محسن المندلاوي بلغ 203 أصوات، فيما بلغ عدد المصوتين للنائب ياسر الحسيني 7 أصوات، وعدد المصوتين للنائب باسم الخشان 17 صوتًا، وبلغ عدد الأوراق الباطلة 13 صوتًا.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قد ذكرت، سابقًا، أن المجلس صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، منوهة بأن العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائبًا، مشيرًة إلى أن الموافقين على استقالته 13 نائبًا فقط والرافضين للاستقالة 222 نائبًا.