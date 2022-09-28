رئيس وزارء العراق يوجه بملاحقة مطلقى الصواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم، وأكد على ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين.

ودعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر.

وأكد الكاظمى أن الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي؛ مجدداً الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي؛ للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي، وأكد سيادته على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات.