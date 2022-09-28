انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفدرالي والتي عززت توقعات رفع حاد لأسعار الفائدة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1624.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش، مقترباً من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولار الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1631.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 20 عاماً، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.. وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أربعة في المائة للمرة الأولى منذ عام 2010.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجلت في أحدث التعاملات انخفاضاً 1.4 في المائة إلى 18.17 دولار للأونصة.

كما نزل البلاتين 0.7 في المائة إلى 842.52 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر.. وانخفض البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2061.31 دولار.

