اجتماع الندوة 61 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - افتتحت أعمال الندوة 61 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر والتي تستمر حتى 6 أكتوبر 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العقيد/ محمد حرسي عمر رئيس وفد جمهورية جيبوتي، والسفير/ خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، بحضور الوزير المفوض/ طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية، وقد شارك في أعمال هذه الندوة نخبة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (17) دولة عربية لمراجعة وتحديث كل من:

المصطلحات والمفاهيم العسكرية العملياتية للقوات (البحرية - الجوية).

المصطلحات والمفاهيم العسكرية لقوات الدفاع الجوي.

وقد تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي – الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي) عدد (11) دراسات من الدول الأعضاء (الأردن، الامارات، تونس، جيبوتي، الجزائر، السودان، العراق، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب)، لمناقشتها والخروج بمصطلحات ومفاهيم موحدة ومحدثة وإضافتها إلى المعجم الصادر عام 2007 في نهاية الاجتماع يتم تعميمها على مندوبيات الدول الأعضاء بغرض الاستفادة منها في الجيوش العربية وتوزيعها على الكليات والمعاهد العسكرية العربية.

خلال افتتاح الندوة، ألقى السفير خليل إبراهيم الذوادي كلمة نقل فيها تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وتمنياته لأعمال الندوة بالتوفيق، وأوضح أن هذه الندوة لها أهمية خاصة تنبع من تعزيزها فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، لما للمصطلحات العسكرية الموحدة من أهمية في تعزيز العمل العربي العسكري المشترك بين مختلف الدول العربية، وكذا موضوع الندوة محل هذا الاجتماع، وهو من المواضيع الهامة لدى قواتنا المسلحة، وتأتي استكمالاً للندوات السابقة التي تخدم المصلحة العامة لقواتنا المسلحة العربية، وخاصة أنها تهدف إلى مراجعة معجم المصطلحات العسكرية الذي صدر سنة 2007 وتحديثه حتى عام 2022، من خلال مناقشة الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول لتحديث ولإقرار معجم موحد للمصطلحات العسكرية سيتم تعميمه على الدول الأعضاء والمؤسسات التعليمية العسكرية.