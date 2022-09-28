انعقاد المؤتمر العربي الثالث عشر لنقل الدم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 10:27 صباحاً - تعقد الأمانة العامة بالتنسيق والتعاون بين ( قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ووزارة الصحة بالجمهورية التونسية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، المؤتمر العربي الثالث عشر لنقل الدم " الاستخدام الرشيد للدم ومشتقاته، خلال الفترة من 28-30 سبتمبر 2022، بالجمهورية التونسية.

ونوهت معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إلى أن هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن دورته العادية (53) التي انعقدت 27 فبراير 2020، بشأن الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمؤتمر العربي الثالث عشر لخدمات نقل الدم، والذي نص في فقرته الرابعة على " الترحيب باستضافة الجمهورية التونسية للمؤتمر العربي الثالث عشر لخدمات نقل الدم لعام 2021، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العربية لخدمات نقل الدم والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأفادت بأن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب قدمت دعم مالي قدره ثلاثون ألف دولار أمريكي الى وزارة الصحة التونسية لدعم أعمال المؤتمر، وشددت معالي السفيرة على أهمية دعم هذه المؤتمرات من أجل النهوض بقطاع خدمات نقل الدم، وأكدت على أهمية التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال بما يخدم تطوير خدماتها للارتقاء بهذا القطاع ولتبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد.

كما أشارت إلى أن جدول أعمال المؤتمر سيتناول العديد من الموضوعات الهامة ومنها التخطيط الاستراتيجي لخدمات نقل الدم الوطنية واستكمال الأنشطة الاستراتيجية العالمية للرابطة الدولية للبلازما والتجزئة والتخطيط الاستراتيجي الوطني في إدارة خدمات الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العربي الرابع عشر لخدمات نقل الدم سيعقد بدولة قطر عام 2024.