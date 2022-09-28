محمد بن زايد يهنئ محمد بن سلمان بتوليه رئاسة مجلس الوزراء السعودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه رئبسا لمجلس الوزراء بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر تويتر: “أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع وأعضاء الحكومة السعودية الجديدة على الثقة الكبيرة التي نالوها من خادم الحرمين الشريفين”.

وأضاف رئيس دولة الإمارات “تمنياتي لهم التوفيق في خدمة المملكة، ومواصلة مسيرة نهضتها الشاملة وتحقيق تطلعات شعبها نحو التقدم والرخاء”.

وأصدر الديوان الملكي السعودي أمرا ملكيا مساء أمس بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء السعودي.

وأعلن الديوان الملكي إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد, وتعيينِ الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع، مع الإبقاء على وزراء الخارجية والطاقة والاستثمار والمالية في التعديل الوزاري.