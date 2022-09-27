البرهان يؤكد انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، حيث أكدا خلال اللقاء أهمية الوصول الى توافق وطني بأسرع فرصة لتجنيب البلاد المخاطر المترتبة على ذلك.

وأكد رئيس مجلس السيادة على ضرورة جلوس المكونات السياسية في البلاد من أجل التوصل لحلول، مشيرًا الى ضرورة تحقيق التوافق بين القوى السياسية من أجل استقرار الفترة الانتقالية، مؤكدا انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وأن ينحصر عملها في قضايا الأمن القومي والدفاع.

من جانبها، أكدت المبعوثة الأوروبية حرصها على التواصل مع جميع القوى السياسية لدفعها نحو التوافق، دون انحياز لأي طرف من الأطراف وذلك بهدف الإسراع في التوصل لتوافق يقود لتشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية والتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة.