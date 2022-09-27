وفد من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد يصل إلى الجزائر للاطلاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - وصل وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، اليوم الثلاثاء إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستمر على مدار3 أيام، للاطلاع على آخر التحضيرات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام المساعد للجامعة العربية عدة لقاءات مع المسؤولين الجزائريين المكلفين بالإعداد للقمة، وتفقد عدد من المنشآت المخصصة لاستضافة هذا الاستحقاق الهام.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات والتنسيق بين جامعة الدول العربية والجزائر باعتبارها البلد المضيف للقمة، لبحث الجوانب التنظيمية والموضوعية الضرورية لإنجاح هذا الحدث العربي الهام.