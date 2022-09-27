الرئيس الإماراتي يصل مسقط.. وسلطان عمان في مقدمة مستقبليه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 04:29 مساءً - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستمر يومين في تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد.

وكان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد في مقدمة مستقبلي محمد بن زايد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في مسقط.

ورافقت طائرات حربية تابعة للسلاح السلطاني طائرة رئيس الإمارات لدى دخولها أجواء السلطنة احتفاء بقدومه.

وفي استراحة قصيرة في المطار تبادل الزعيمان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما.

وتحرك موكب استقبال الشيخ محمد بن زايد في قصر العلم بالعاصمة العمانية بعد اجتماع الزعيمين.

واللقاء هو الثاني بين سلطان عمان ورئيس دولة الإمارات خلال 4 أشهر.