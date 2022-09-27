مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" العماني اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 8ر35 نقطة وبنسبة 80ر0 في المائة، عند مستوى 54ر4493 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 71ر4457 نقطة.
وبلغت قيمة التداول ثلاثة ملايين و434 ألفًا و122ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 4ر15 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت أربعة ملايين و60 ألفًا و783 ريالًا عُمانيًّا.
وذكر التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 248ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 18ر23 مليار ريال عُماني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.