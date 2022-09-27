مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" العماني اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 8ر35 نقطة وبنسبة 80ر0 في المائة، عند مستوى 54ر4493 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 71ر4457 نقطة.

وبلغت قيمة التداول ثلاثة ملايين و434 ألفًا و122ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 4ر15 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت أربعة ملايين و60 ألفًا و783 ريالًا عُمانيًّا.

وذكر التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 248ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 18ر23 مليار ريال عُماني.