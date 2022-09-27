عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الثاني من موجة الاقتحامات الواسعة تزامنا مع “رأس السنة العبرية”.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة في الساعات الأولى من الصباح تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ومنعت دخول من هم دون سن الأربعين للصلاة.