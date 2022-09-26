تراجع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 6%
انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 6%، وجرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق دون مستوى 1800 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت موسكو، هبطت أسعار العقود الآجلة للغاز، حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، بنسبة 5.9% إلى 1769.3 دولار لكل ألف متر مكعب.حسب موقع روسيا اليوم
وللمقارنة فإن العقود بدأت تعاملات اليوم عند مستوى 1855.2 دولار، وكانت قد أغلقت تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، يوم الجمعة عند مستوى 1879.7 دولار.
وتشهد أسوق الغاز في أوروبا تقلبات حادة في ظل تراجع إمدادات الوقود الأزرق من روسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها.
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