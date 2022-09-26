مجموعة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 08:31 صباحاً - اقتحم مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الإثنين، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، واعتدت على المرابطين لإخراجهم من باحات المسجد تمهيدا لاقتحامات المستوطنين للاحتفال برأس السنة العبرية.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة في الساعات الأولى من الصباح تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ومنعت قوات الاحتلال فجر اليوم من هم دون 40 عاما من الدخول إلى الأقصى لأداء صلاة الفجر.

ويوافق اليوم 26 أيلول، “يوم السنة العبرية”، الذي دعت جماعات الهيكل خلاله لاقتحام المسجد الأقصى والنفخ في البوق عدة مرات.