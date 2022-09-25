ارتفاع ضحايا غرق قارب قبالة ساحل طرطوس السورية إلى 97 شخصا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 08:51 مساءً - ارتفع عدد ضحايا القارب اللبناني الذي غرق قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية إلى 97 شخصا، وذلك بعد انتشال جثتين عند جزر حباش قرب جزيرة أرواد.

وأوضح مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد أنه تم العثور على جثتين عند جزر حباش قرب جزيرة أرواد، وتم انتشالهما ونقلهما إلى الهيئة العامة لمستشفى الباسل.

وكان مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين قد غادر منطقة المنية بلبنان ثم غرق قبالة ساحل طرطوس السورية