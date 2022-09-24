الرئيس الصومالي يؤكد التزامه باستقرار بلاده ومكافحة الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 08:30 مساءً - أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التزامه باستقرار بلاده ومكافحة الإرهاب، معربا عن شكره للأمم المتحدة على دعمها لحكومة بلاده في المجالات المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصومالي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحثا المساعدات الطارئة للجفاف ومشاريع التنمية الجاري تنفيذها في الصومال.

وأطلع الرئيس الصومالي، الأمينَ العام للأمم المتحدة على الجهود المشتركة للشعب والجيش الصومالي لتحرير البلاد من الإرهاب.

من جانبه، أعرب جوتيريش عن ترحيبه بآراء الرئيس الصومالي حول إعادة هيكلة المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في الصومال، مشيرا إلى أن توصيات الرئيس الصومالي ومقترحاته تسرع دور المجتمع الدولي في الإغاثة من الجفاف.

وأشاد جوتيريش بالتزام الصومال حكومة وشعبا لتطوير الاقتصاد وتخفيف عبء الديون وبناء البنية التحتية وإيجاد حلول للوضع الحالي بما في ذلك الجفاف والفيضانات.