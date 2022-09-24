انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار
انخفضت أسعار الذهب إلى أكثر من 1.5 في المائة لتصل أدنى مستوى منذ أبريل 2020، وسط تقويض جاذبيته نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار.
وبحسب وكالة "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل بنحو 1.8 في المائة إلى 1640.20 دولار في وقت سابق.
ويأتي ذلك في وقت خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 في المائة لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية، في خطوة تؤكد توجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 في المائة.
وتراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 4.1 في المائة لتصل إلى 18.84 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم 4.8 في المائة إلى 2065.29 دولار، والبلاتين 4.8 في المائة إلى 857.46 دولار، حيث تتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.
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