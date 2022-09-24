السعودية: ضبط 15 ألفا و945 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 07:28 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 15 ألفا و945 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 15 حتى 21 من شهر سبتمبر الجاري، شملت ضبط 9 آلاف و213 مخالفًا لنظام الإقامة، و4 آلاف و266 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2466 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 491 شخصًا، كما تم ضبط 148 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة 37 ألفا و402 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1876 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9 آلاف و683 مخالفًا.

وحذرت "الداخلية السعودية" من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.