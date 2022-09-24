شرطة أبو ظبي تسيطر على حريق ناجم عن انفجار أسطوانة غاز بمنطقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 02:31 مساءً - نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، باستجابتها السريعة، اليوم السبت، في السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مصنع بمنطقة المفرق الصناعية بأبوظبي.

ووفق بيان للشرطة، فقد تلقى مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بشرطة أبوظبي بلاغاً صباح اليوم السبت، يفيد بنشوب حريق في مصنع للغاز، وقامت الفرق المختصة بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف، وجاري عملية التبريد.

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان لها عن قيام الفرق المعنية بالبدء الفوري للتحقيقات الأولية للحادث والمباشرة بالتحقيقات الموسعة لبحث أسبابه وتداعياته.