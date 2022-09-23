استقرار أسعار الذهب مع قوة الدولار
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع استقرار الدولار قرب ذروة 20 عاماً، كما أن احتمالية قيام مجلس الفدرالي الأمريكي برفع أكبر لأسعار الفائدة في المستقبل قد قوضت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1670.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 1678.20 دولار.
وتراجعت أسعار الذهب 20% تقريباً منذ تجاوزت حاجز الألفي دولار للأونصة في مارس الماضي.. ولا يزال مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى منذ 2002 والذي لامسه الخميس.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 19.60 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 1 في المائة إلى 2148.01 دولار.
كما تراجع البلاتين 0.7 في المائة إلى 894.27 دولار لتصل خسائره هذا الأسبوع إلى 1.8 في المائة ويسجل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
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