بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 2.25%رفع بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية إضافية، متجنبا خطوات أكثر عدوانية لترويض التضخم اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك أخرى.

ورفع البنك سعر الفائدة القياسي إلى 2.25% يوم الخميس، بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في 27 عامًا..حسب موقع روسيا اليوم.

وهذه هي الخطوة السابعة على التوالي للبنك لزيادة تكاليف الاقتراض حيث دفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى تزايد كلفة المعيشة التي تعتبر الأسوأ منذ جيل.

وعلى الرغم من مواجهة تراجع العملة وسوق العمل الضيقة والتضخم بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة عقود، قرر المسؤولون عدم التصرف بجرأة أكبر لأن الزيادات الكبيرة تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

وأمس رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثالثة على التوالي، وتوقع أن يكون هناك المزيد من الزيادات الكبيرة في المستقبل.

كذلك أجرى البنك المركزي السويسري الخميس أكبر زيادة على الإطلاق في سعر الفائدة الرئيسي.