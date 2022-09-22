رئيس المجلس الرئاسى باليمن يدعو أمام الأمم المتحدة لتحرك حاسم لإنهاء أزمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 08:37 مساءً - دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمى، المجتمع الدولي إلى إحداث تحول حاسم في مقاربته للأزمة اليمنية، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وقال العليمي - في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم /الخميس/ - إن الحلول التحويلية التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة شعارا لها؛ "تتطلب أولًا ترسيخ القيم الواضحة لبناء السلام الذي ينشأ نتيجة قيام حكومة مستقرة، وامتلاك رادع حاسم لحماية العملية السياسية، وفتح الطريق أمامها بكل السبل. وليس هناك خيارًا أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار لقيم الحرية والسلام والتعايش المدني".

وتحدث العليمي - حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - عن جذور وتطورات النكبة التي يعيشها اليمنيون للعام التاسع منذ انقلبت المليشيات الحوثية على التوافق الوطني، وسيطرت على مؤسسات الدولة، وأعلنت الحرب على دول الجوار والعالم أجمع.

وطالب المجتمع الدولي بإدانة التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن، وإخضاع النظام الإيراني إلى الجزاءات المفروضة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بنظام حظر الأسلحة، ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية، مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تُستخدَم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين في اليمن، ودول المنطقة.

كما ناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات المروعة التي ترقى إلى جرائم حرب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات.

وأشاد العليمي بالموقف المشرف من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة إزاء القضية اليمنية.