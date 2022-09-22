انخفاض أسعار الذهب عالمياً

انخفاض أسعار الذهب عالمياًانخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الخميس، لتفقد حوالي 5ر12 دولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في خامس زيادة له منذ بداية العام.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" وفقا لبيانات الأسواق العالمية أن أسعار المعدن الأصفر انخفضت في المعاملات الفورية بنسبة 76ر0 في المائة ما يعادل 7ر12 دولار لتصل إلى 15ر1661 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 4ر0 في المائة ما يعادل 75ر6 لتصل إلى 95ر1668 دولار للأونصة.

فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 44ر0 في المائة ليصل إلى 39ر19 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 49ر0 في المائة إلى 1ر906 دولار، في حين انخفض البلاديوم نحو 5ر0 في المائة ليبلغ 77ر2147 دولار.