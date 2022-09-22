السعودية تعين هلا التويجري رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، إن السعودية عينت بأمر ملكي هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وذلك بعد إعفاء رئيسها السابق عواد بن صالح بن عبدالله العواد.

وشغلت هلا التويجري قبل تعيينها منصب الأمينة العامة لـ”مجلس شؤون الأسرة” منذ يونيو/حزيران 2017.

وهي رئيسة فريق تمكين المرأة في “مجموعة العشرين”، ومستشارة إدارية في “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل/نيسان 2021.