الجزائر ترفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا إلى أزيد من 25 مليار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - أعلنت الجزائر اعتزامها رفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا إلى أزيد من ٢٥ مليار متر مكعب قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان، أن الجزائر، التي تربطها بإيطاليا علاقات "مميزة"، تضمن إمداد روما بالغاز، مشيرة إلى أن اللقاءات، التي جمعت مؤخرا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وكذلك برئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، ساهمت في توثيق الشراكة في مجال الطاقة بين البلدين.

وبحسب البيان، عززت الجزائر، التي "تفي بالتزاماتها مع إيطاليا" من خلال تسليم روما، حتى اليوم، ١٧ مليارا و٨٠٠ مليون متر مكعب من الغاز، مكانتها كأول ممون للغاز لإيطاليا التي سوف تستلم ١٠ مليارات متر مكعب إضافية من الغاز في الأشهر القادمة.