البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:37 مساءً - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" رفع اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بـ 75 نقطة أساس، ليرتفع من 2.5% إلى 3.25%، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو" بنحو 75 نقطة أساس من 3% إلى 3.75%.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس، لترتفع الفائدة الأمريكي إلى 3.25% صعودًا من 2.5%.

ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من البنك المركزي للبنوك.

جدير بالذكر أن المركزي السعودي عادة ما يخطو خُطى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين الريال والدولار.

يذكر أن أعلن كل من المصرف المركزي القطري وبنك الإمارات المركزي وبنك الكويت المركزي رفع أسعار الفائدة أيضاً.