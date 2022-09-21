الدولار يصل لأعلى مستوى في عقدين

الدولار يصل لأعلى مستوى في عقدينارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى له في عقدين بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية الجزئية وترقب قرار البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.

وقالت وكالة أنباء "رويترز" إن مؤشر الدولار ارتفع بأكثر من 0.5 في المائة إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002.

وتراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين مسجلاً 0.9885 دولار على مقربة من أدنى مستوى في عقدين الذي وصل له في وقت سابق هذا الشهر وهبط اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 0.9912 دولار.

ونزل الإسترليني 0.4 في المائة مسجلاً مستوى منخفضاً جديداً هو الأدنى في 37 عاماً عند 1.1304 دولار حتى قبل تصريحات بوتين.

ووصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا لأدنى مستوياتهما في سنوات حيث سجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020 بينما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5877 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2020.