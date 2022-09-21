حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة الاتفاق على أكواد وضوابط عربية موحدة للتعامل مع السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن ترحيبه بالحضور في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ15، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجه بخالص عبارات الشكر إلى وزراء الإعلام العرب ورؤساء الوفود العربية، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر.

جاء ذلك اليوم /الأربعاء/ خلال كلمته في افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ15، برئاسة العراق .

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "أتمنى أن تخرج عن الاجتماعات عدد من التوصيات القابلة للتنفيذ وأن تكون هناك آلية وجدول زمني للتنفيذ، واقترح تشكيل لجنة تكون مهمتها خلق حالة من التواصل بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ التوصيات، كما تعمل على خلق حالة من التواصل بين الدول العربية مثل التمهيد للقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر، وتحيط وزراء الإعلام العرب بما يتم إنجازه أولًا بأول، كذلك تعمل على تبادل أوراق العمل بين الدول العربية حول القضايا المهمة وعلى وجه التحديد مخاطر السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية والتعامل مع الشركات الكبري التي تشكل تهديدات كبيرة على العقل العربي من الشباب والنشء، والاتفاق على أكواد أو ضوابط محددة للتعامل مع هذه الشركات".

وأضاف "العمل الفردي لن يحقق أي تقدم.. كما تعمل اللجنة على حل المشكلات والخلافات الإعلامية التي قد تقع - لا قدر الله - بين الدول العربية بشكل فوري من خلال التواصل مع كافة الأطراف لصدع الخلافات".

كما اقترح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة وجود وسيلة سريعة للتواصل بين وزراء الإعلام العرب، حتى يكون هناك تواصل دائم، وقال: "نتمنى الخروج بتوصيات ينتظرها الرأي العام العربي وتلبي تطلعاته، لأن لم يعد هناك أي دولة بعيدة عن المخاطر".