عقد اجتماع الدورة 15 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب تحضيرا للدورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - تنعقد هذه الدورة في القاهرة، برئاسة جمهورية مصر العربية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمكتب التنفيذي أكد فيها أن المدخل القويم لتحقيق ما نبتغيه جميعا من تطوير وحضور فاعل لـ #الإعلام_العربي يكمن في تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق... ومؤكدا على تطلعه إلى الدفع بالتعاون الإعلامي إلى أفضل المستويات بما يجعله أكثر فعالية وانسجاما وارتباطا بقضايانا العربية.

للاطلاع على النص الكامل لكلمة الأمين العام المساعد: https://bit.ly/3SiiFFO