مؤتمر انطلاق برنامج منصة ”نعم” تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد "مؤسسة محمد شعيب الإنساني"، مؤتمر إطلاق برنامج ومنصة نادي العربية المنجزة "نعم" يوم الأحد الموافق 18/9/2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع "المبادرة الرئاسية المصرية لصحة المرأة" و"رابطة أطباء السرطان العرب" و"الاتحاد المتوسطي لأطباء سرطان النساء"، وتهدف منصة "نعم" إلى جمع شمل السيدات العربيات المنجزات من مختلف القطاعات، بغية تسليط الضوء على انجازاتهن كقدوات للشباب والمجتمع العربي، وايضاً تنسيق التعاون بينهن في قضايا المسؤولية المجتمعية المستدامة، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030.

​ولقد افتتحت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فعاليات هذا المؤتمر بإلقاء كلمة رحبت فيها بالحضور وأثنت على جهود المنظمين لهذه الفعالية والدور البارز الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني العربية المعنية بصحة المرأة، مشيدةً بجهود مؤسسة شعيب الإنسانية ودورها في دعم ومرافقة النساء في تخفيف الضغوط النفسية والجسدية على النساء في رحلتهن للتعافي من السرطان.

كما أشارت رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إلى مبادرات جامعة الدول العربية في تعزيز فرص التمكين الصحي للمرأة العربية لاسيما اعتماد قمة بيروت 2019 للمبادرة الاقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية (المحفظة الوردية)، وإحياءها في غرة أكتوبر من كل عام "لليوم العربي لمكافحة سرطان الثدي" فضلاً عن إصدارها في نوفمبر 2021 "كتيب المحفظة الوردية، الأول من نوعه إقليمياً لرصده الجهود الوطنية للدول العربية فيما يخص مكافحة سرطان الثدي.

ومن جانبها اختتمت معالي الوزيرة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، فعاليات المؤتمر بإلقاء كلمة عبرت فيها عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق منصة "نعم" التي ستضطلع بدور هام في الربط بين السيدات العربيات المنجزات والتعريف بقصص كفاحهن ودعمهن لأوطانهن في وقت الأزمات.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تعزيز صحة المرأة من أجل إحراز تقدم في مسار التنمية، حيث إن معظم السيدات العربيات يهملن في صحتهن ويعطين الأولوية للشئون المنزلية وللأطفال وللأسرة في حين أن صحة الأسرة بأكملها وأمان الأطفال معلق بصحة المرأة التي تساهم بدورها في تنمية الأسرة والمجتمع.

هذا واشادت الدكتورة نادية شعيب، رئيس مؤسسة محمد شعيب الإنسانية، بــدعم الجامعة العربية لمؤسسات المجتمع المدني حيث تندرج هذه الفعالية في إطار سعيها لمساندة برامج المسؤولية المجتمعية المستدامة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة العمل العربي المشترك، فضلاً عن تنفيذ توصيات مؤتمر بيروت المنعقد بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية واتحاد الغرف العربية ومؤسسة محمد شعيب في فبراير 2022.

كما اكدت ضرورة دعم فرص التعاون والتشبيك بين مختلف منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال القيادات النسائية وصحة المرأة وخاصة تعزيز التضامن لوضع برامج واستراتيجيات مشتركة والعمل على توحيد مبادرات علاج وابحاث سرطان المرأة وذلك تمهيدا لاعتماد إستراتيجية عربية تعنى بسرطان المرأة وسبل حسن تشخيصه والوقاية منه.

ومن جهته، اوضح الدكتور/ أحمد مرسى، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بجمهورية مصر العربية، أن هذه المبادرة تأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة المصرية لبناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع، حيث انطلقت في يوليو عام ٢٠١٩ بهدف دعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد مرسي أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات مصر بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، إلى جانب التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، فضلاً عن القيام بحملات التثقيف لبيان عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وفي ذات السياق، استعرضت الوزير المفوض/ دعاء فؤاد خليفة، مدير إدارة المرأة بالجامعة العربية، جهود الجامعة العربية في تعزيز فرص التمكين الصحي للمرأة العربية لاسيما مبادرة "المحفظة الوردية"، المبادرة الإقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وهي أول مبادرة لمكافحة مرض سرطان الثدي وقد أطلقتها الأمانة العامة في أكتوبر 2019 تحت شعار "حياتك غالية" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما أكد المستشار/ خميس البوزيدي، المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، على أن رعاية جامعة الدول العربية لمؤتمر إطلاق برنامج ومنصة نادي العربية المنجزة "نعم" يعكس مدى اهتمام الجامعة العربية بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل الإنساني وصحة المرأة والعاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وحرصها على بذل كافة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف فعاليات العمل العربي المشترك.