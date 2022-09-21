الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية تنهي الاحتلال الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإجراءات دولية حقيقية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، على أن وجود الاحتلال واستمراره هو السبب الرئيس لجميع التوترات وحملات التصعيد القائمة في ساحة الصراع، وأن معالجة بعض قشور وأشكال الاحتلال تندرج في إطار إضاعة الوقت وإدارة الصراع، ولن تؤدي إلى معالجة جذور المشكلة.

واعتبرت الوزارة أن حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة تندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تدمير فرصة تجسيد دولة فلسطين على الأرض.