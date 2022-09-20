الذهب يهبط إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020‏انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها عند الإغلاق رغم استقرار الدولار، لكن ‏المعدن النفيس تعرض للضغوط وسط عدم اليقين قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.‏

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة ‏‏0.3 في المائة إلى 1678.20 دولار للأونصة، وهو المستوى الأقل منذ أبريل ‏‏2020.‏

ويشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ اجتماعه اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات السياسة ‏النقدية في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتضخم.‏

وتتوقع الأسواق قيام الفيدرالي برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ضمن ‏مساعيه للسيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة.‏

واستقر مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) عند مستوى 109.78 ‏نقطة.‏