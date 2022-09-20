الذهب يهبط إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها عند الإغلاق رغم استقرار الدولار، لكن المعدن النفيس تعرض للضغوط وسط عدم اليقين قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.3 في المائة إلى 1678.20 دولار للأونصة، وهو المستوى الأقل منذ أبريل 2020.
ويشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ اجتماعه اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات السياسة النقدية في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتضخم.
وتتوقع الأسواق قيام الفيدرالي برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ضمن مساعيه للسيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة.
واستقر مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) عند مستوى 109.78 نقطة.
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