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الذهب يهبط إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020‏

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دوت الخليج -
الذهب يهبط إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020‏
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها عند الإغلاق رغم استقرار الدولار، لكن ‏المعدن النفيس تعرض للضغوط وسط عدم اليقين قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.‏

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة ‏‏0.3 في المائة إلى 1678.20 دولار للأونصة، وهو المستوى الأقل منذ أبريل ‏‏2020.‏

ويشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ اجتماعه اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات السياسة ‏النقدية في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتضخم.‏

وتتوقع الأسواق قيام الفيدرالي برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ضمن ‏مساعيه للسيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة.‏

واستقر مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) عند مستوى 109.78 ‏نقطة.‏

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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