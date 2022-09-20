الحكومة الليبية المكلفة تعلن ممارسة مهامها من مدينتي سرت وبنغازي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:33 مساءً - قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستمارس مهامها من مدينتي سرت وبنغازي بعد فشل محاولات العمل من العاصمة طرابلس لعدم رغبتها في إراقة الدماء أو إشعال الفتنة.

وأكد باشاغا - في كلمة له لدى وصوله لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - عمل حكومته لمصلحة الليبيين كافة دون الاقتصار على منطقة بعينها، مضيفا أن "هناك بعض الليبيين يريدون استمرار الفوضى والانقسام في البلاد ويرون في ذلك مصلحة لهم، كما أن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة بل استخدام ليبيا كورقة للتفاوض في مصالح أخرى".