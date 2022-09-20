بن ناجي : ٨٠ إعلامياَ من خارج الكويت لمتابعة ”أمة ٢٠٢٢”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:33 مساءً - "خاص الكويت"

تسير الاستعدادات في وزارة الإعلام الكويتية على قدم وساق منذ بدء السباق الانتخابي لأمة (٢٠٢٢) والمقرر اجراؤها في ٢٩ سبتمبر الجاري ، وذلك لمتابعة ونقل العرس الديموقراطي عبر منصات وزارة الإعلام الالكترونية والتطبيقات الرقمية التي تواكب الحدث المحلي لحظة بلحظة.

وتستضيف وزارة الإعلام ( ٨٠ ) إعلاميا من خارج الكويت في المركز الإعلامي.

وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية بالتكليف محمد بن ناجي إن «الوزارة جهزت مركزا إعلاميا سيكون متاحا لجميع الإعلاميين لمتابعة تفاصيل الحدث الانتخابي من أجهزة ومعدات وورش عمل خاصة بالانتخابات يقدمها المختصون».

وأكد بن ناجي انه" سيتم افتتاح المركز الإعلامي يوم ٢٦ / ٩ لتسهيل عمل الاعلاميين، لافتا الى ان التجهيزات تشمل جميع القطاعات في وزارة الإعلام لضمان نجاح العرس الديموقراطي عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية والمنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الإعلام.