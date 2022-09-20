قوات تيجراي بإثيوبيا: إريتريا تشن هجوما شاملا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 04:30 مساءً - قالت القوات في منطقة تيجراي الإثيوبية إن قوات من إريتريا المجاورة شنت “هجوما شاملا” يوم الثلاثاء وإن قتالا عنيفا يدور في العديد من المناطق على طول الحدود.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة حساب على تويتر لجيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وتخوض الجبهة قتالا ضد القوات الاتحادية الإثيوبية وحلفائها منذ ما يقرب من عامين.

ودخلت القوات الإريترية تيجراي لدعم الجيش الإثيوبي بعد اندلاع القتال في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، قبل أن تنسحب من معظم المناطق العام الماضي.

وقال جيتاشيو “إريتريا تنشر جيشها بالكامل وكذلك جنود الاحتياط. وقواتنا تدافع ببطولة عن مواقعها”.

ولم يرد وزير الإعلام الإريتري يماني جبريميسكل على الفور على طلبات للتعليق.

وإذا تأكد أمر الهجوم، فإن هذا سيعني تصعيدا في حرب تسببت بالفعل في نزوح الملايين وأشعلت فتيل كارثة إنسانية في شمال إثيوبيا.

وقال جيتاتشو إن قوات إثيوبية وقوات خاصة من منطقة أمهرة، الواقعة إلى الجنوب، انضمت أيضا إلى الهجوم.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو والمتحدث باسم الجيش الكولونيل جيتنت أدان والمتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم على الفور على طلبات للتعليق.

كما لم يرد جيزاشيو مولونه، المتحدث باسم حكومة إقليم أمهرة، على طلب للتعليق.

وحذرت الحكومة الكندية يوم السبت من أن إريتريا تقوم بحشد قواتها المسلحة مع استئناف القتال في تيجراي.

وأكد يماني الإريتري يوم الأحد أنه تم استدعاء بعض جنود الاحتياط لكنه قال إن الحكومة لا تحشد جميع السكان.

وتجدد الصراع في تيجراي في 24 أغسطس/آب، في انتهاك لوقف إطلاق نار ظل ساريا منذ مارس/ آذار.

وأعلنت قوات تيجراي في وقت سابق الشهر الجاري أنها مستعدة لوقف لإطلاق النار وأنها ستقبل بعملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي.