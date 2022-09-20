الرئاسة الفلسطينية تدعو المواطنين للتكاتف بعد أحداث نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 02:29 مساءً - دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه إلى التهدئة، وتفويت الفرصة على المتربصين والمتآمرين على المشروع الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي، “نطالب أبناء شعبنا بالتوحد والتكاتف، ورص الصفوف في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وعدم الانجرار خلف الأجندات المغرضة”.

وشدد على ضرورة تفويت الفرصة على أعداء الشعب الفلسطيني، حفاظاً على حقوقه وثوابته الوطنية، في مواجهة المؤامرات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد أبو ردينة على حرمة الدم الفلسطيني، وضرورة الحفاظ على النظام والأمن في الشارع الفلسطيني، والتحلي بروح المسؤولية مضيفا “معركتنا الأساسية هي مع الاحتلال، وتحرير القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني”.

وأفاد مراسل الغد في وقت سابق بمقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين بعد مواجهات اندلعت بين قوات الأمن الفلسطيني ومحتجين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات بعد مسيرة رافضة لاعتقال الأجهزة الأمنية المطارد مصعب اشتية، من قبل قوة أمنية فلسطينية في نابلس.