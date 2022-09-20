الجامعة العربية: تلقينا مبادرة لتحويل ذكرى شيرين أبو عاقلة يوما للتضامن مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابى أن إدارة الأمانة الفنية بقطاع الاعلام والاتصال أعدت مجموعة من الوثائق والمقترحات والمبادرات التى ستدرس فى هذه الدورة متطلعين سويا للتوصل إلى توصيات عملية وذات مغزى بشأن مختلف البنود المدرجة فى جدول الاعمال.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس وزراء الاعلام العرب اليوم الثلاثاء، أن الجامعة العربية تلقت بكامل الاهتمام المبادرة الفلسطينية لجعل يوم 11 مايو يوما للتضامن مع الإعلام الفلسطينى والذى يتزامن مع ذكرى الجريمة الشنعاء التى استهدفت الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، وذلك تجسيدا للتضامن الثابت مع الجسم الإعلامى الفلسطينى ضد الممارسات الإسرائيلية فى خرق سافر للقانون الدولى الإنسانى وخاصة ما يتعلق بحماية الصحفيين.

وأوضح أن هذه الدورة ستتناول سبل تفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026 وتعاطى وسائل الإعلام،خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث،ومتابعة خطة التحرك الإعلامى، ودور الإعلام فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 والإعلام الإلكترونى والإعلام التربوى والتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية العالمية، فضلًا عن المسائل التنظيمية لمجلس وزراء الإعلام.