الخارجية الفلسطينية: إرهاب الاحتلال ومستوطنيه سياسة إسرائيلية رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية.

وحملّت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الراهن. بسبب انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على الفلسطينيين.

كما أرجعت التصعيد إلى إقدام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع مما يدخل الشارع الفلسطيني في حالة من فقدان الأمل بالسلام.

وأشارت إلى أن آخر اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة جرى بالأمس والتي أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 15 فلسطينيا على سمع وبصر جيش الاحتلال، وإغلاق طريق نابلس قلقيلية، واعتداءاتهم المتواصلة في مسافر يطا والأغوار، في وقتٍ تواصل فيه قوات الاحتلال هدم المساكن والمنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية.

كما أشارت إلى ما ارتكبه الاحتلال في عمليات الهدم وتدمير سياج وشبكة مياه والاستيلاء على خيام قرب أريحا في 3 تجمعات بدوية، واقتحام منزل مدير المسجد الأقصى المبارك وتخريب محتوياته واعتقاله لساعات في عدوان استفزازي متواصل يستهدف المسجد الأقصى ورجالاته ودائرة الأوقاف الإسلامية.

وأكدت الخارجية في بيان أن المطلوب دولياً عدم الانجرار خلف حملات التضليل الإسرائيلية وإعطاء الاعتبار للقضية الفلسطينية، باعتبار أن حلها هو مفتاح الأمن والاستقرار ليس في ساحة الصراع فقط وإنما في المنطقة والعالم.

وشددت على ضرورة إجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وجميع أشكال انتهاكاتها وجرائمها، وإلزامها بالانخراط في عملية سلام حقيقية ضمن سقف زمني محدد يجبرها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.