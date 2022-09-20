انطلاق أعمال اللجنة الدائمة لمجلس وزراء الإعلام العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال اللجنة الدائمة لمجلس وزراء الإعلام العرب، تمهيدا لأعمال المكتب التنفيذى والاجتماع الوزارى.

وبحسب مقتضيات النظام الأساسى لمجلس وزراء الإعلام ستنكب اللجنة الدائمة للإعلام العربى على دراسة وثائق العمل ومشاريع القرارات التى أعد تها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب انطلاقا من الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المعنية لترفع إلى المكتب التنفيذى تمهيدا لاعتمادها من طرف المجلس الوزارى المذكور.

وتناقش الدورة جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامى العربى للقضية الفلسطينية وفى صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 2026 بما فى ذلك تعاطى وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث فى ضوء التجارب الوطنية مع جائحة " كورونا "، ومتابعة خطة التحرك الإعلامى فى الخارج ودور الإعلام فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوى فى المنهاج الدراسى للدول الأعضاء.

وستتدارس الدورة جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامى العربى للقضية الفلسطينية وفى صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 2026 بما فى ذلك تعاطى وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث فى ضوء التجارب الوطنية مع جائحة " كورونا "، ومتابعة خطة التحرك الإعلامى فى الخارج ودور الإعلام فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوى فى المنهاج الدراسى للدول الأعضاء.