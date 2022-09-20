إسرائيل والبحرين تبدآن محادثات اتفاق تجارة حرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والبحرين بدأتا محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة.

وطبعت إسرائيل والبحرين العلاقات الدبلوماسية قبل عامين. وأبرمت إسرائيل والإمارات في مايو/أيار اتفاق تجارة حرة، هو الأول لإسرائيل مع دولة عربية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي “سيساعد الاتفاق على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين”.

كما ذكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قبل عدة أيام أنه يعتزم زيارة البحرين خلال الأشهر القليلة القادمة.