تغير المناخ على طاولة اجتماع ثلاثي بين الإمارات والهند وفرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اجتماعا ثلاثيا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار.

وجرى خلال الاجتماع – الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – بحث علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم جهود الدول الثلاث لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد قد بحث مع الوزيرة الفرنسية ونظيره الهندي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي وسبل تعزيز الجهود العالمية لمكافحته خاصة مع استضافة بلاده لمؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل.

وناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية ومنها أمن الطاقة والغذاء.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان – خلال الاجتماع – أن الإمارات ترتبط بعلاقات مميزة وشراكة استراتيجية مثمرة مع الهند وفرنسا ، مشيرا إلى أن الدول الثلاث لديهم رؤى وتطلعات مشتركة لتحقيق النمو المستدام في مجتمعاتهم بما يحقق الازدهار والرخاء لشعوبهم.

من جانبهما أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، ووزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا على أهمية هذا الاجتماع الثلاثي ودوره في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات على الأصعدة كافة.