الرئيس السوري: وحدة المصلحة الإقليمية الصحية تقتضي التعاون بين جميع الدول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:33 مساءً - أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين أن وحدة المصلحة الإقليمية الصحية تقتضي العمل والتعاون بين جميع الدول في الإقليم لمجابهة الأمراض التي تتفشى وتنتقل من دولة إلى أخرى.

جاء ذلك خلال لقائه مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، لبحث التعاون بين المنظمة ومؤسسات القطاع الصحي في سوريا بهدف تحسين واقع الاستجابة الصحية سواء من حيث مكافحة الأوبئة والأمراض أو الدعم التقني بالتجهيزات والمعدات الطبية.

وأعرب المنظري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - عن تقدير المنظمة للدعم والتسهيلات التي تقدمها سوريا لعمل المنظمة بهدف توفير المساعدة الطبية للسوريين على جميع الأراضي السورية، مشيراً إلى أنّ سوريا قدمت على الدوام الكثير من المبادرات على مستوى منظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية.