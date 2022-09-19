وزير الخارجية الجزائري يشارك في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 09:33 مساءً - وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، إلى نيويورك؛ للمشاركة، على رأس الوفد الجزائري، في الدورة السابعة والسبعين رفيعة المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن هذه الدورة، التي تأتي في سياق التوترات الخطيرة في العلاقات الدولية على خلفية الأزمة الأوكرانية وتداعيات وباء كورونا، ستنعقد تحت عنوان "نقطة تحول: حلول جذرية للتحديات"، وستشهد عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى حول قضايا الساعة الرئيسية في مجالات السلم والأمن والحوكمة والتنمية المستدامة.

وبحسب البيان، سيتم تنظيم اجتماعات وزارية لمختلف المنظمات الدولية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها على وجه الخصوص حركة عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والترويكا الإفريقية-العربية.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يعتزم، خلال مشاركته في هذه الفعاليات، لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكبار المسؤولين في المنظمة الأممية، وكذلك مع عدد من نظرائه المشاركين في أعمال هذه الدورة.