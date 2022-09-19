مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط “30” العماني 5ر4 نقاط وبنسبة 10ر0 في المائة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى 06ر4470 نقطةً مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 59ر4465 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت 909 آلاف و764 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً بنسبة 5ر71 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و191 ألفًا و476 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت 094ر0 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 19ر23 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 48 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 24ر5 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 137 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 10ر15 في المائة، كما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 90 ألف ريال عُماني بنسبة 85ر9 في المائة.