الأمانة العامة تنظم دورة تدريبية في مجال الاستعداد والاستجابة لتفشي الأمراض والأوبئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 04:28 مساءً - في إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب على الاهتمام بتعزيز وبناء قدرات العاملين في القطاعات الصحية بالدول العربية الأعضاء من أجل التصدي لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19، صرحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن مجلس وزراء الصحة العرب أكد على ضرورة تعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر وتعزيز قدرات النظم الصحية العربية من أجل مواجهة مثل هذه الأوبئة والجوائح الحالية والمستقبلية.

وأضافت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) بصدد تنظيم دورة تدريبية لمدة 3 أيام في مجال الاستعداد والاستجابة لتفشي الأمراض والأوبئة خلال الفترة من 20-22 سبتمبر 2022، لموظفي وزارات الصحة من مختلف إدارات الرعاية الأولية (مدراء الأمراض السارية، ورؤساء أقسام الرصد، ورؤساء برامج التطعيم الوطنية، ومدراء إدارة الأزمات وضبط الجودة). بهدف بناء قدرات فرق عمل الصحة العامة من خلال تعزيز الكشف المبكر عن تفشي الأمراض في دول المنطقة والاستجابة لها والوقاية منها، وسوف تنعقد هذه الدورة التدريبية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية،

كما أكدت أبو غزالة أن مثل هذه الدورات التدريبية من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع التهديدات الصحية في البلدان العربية ومنع انتقال العدوى لها والاستعداد الجيد لمواجهتها.