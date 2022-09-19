جامعة الدول العربية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة انقاذ الطفل الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - حرصا من جامعة الدول العربية على دعم جهود كافة المنظمات العاملة في مجال حماية وحقوق الأطفال في المنطقة العربية، أبرمت معالي السفيرة د./هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم مع منظمة إنقاذ الطفل الدولية، بتاريخ 19 سبتمبر 2022، بمقر الأمانة العامة.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية لتضافر الجهود للارتقاء بقضايا الأطفال، وحرصاً على الاهتمام المشترك للطرفين بدعم أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بفئة الأطفال بما في ذلك الحد من الفقر والاستجابة لحالات الطوارئ في المنطقة العربية، كما ترتكز الاتفاقية على الأولويات الاستراتيجية للطرفين لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتسري بنودها لمدة ثلاث سنوات منذ تاريخ توقيعها، ويمكن مد هذه الفترة بموافقة مكتوبة من الطرفين.

وقد صرحت معالي السفيرة د./هيفاء أبو غزالة بأن المرحلة القادمة ستشهد البدء في تنفيذ خطة العمل الملحقة بالاتفاقية والمتمثلة بإعداد برامج واستراتيجيات لدعم موضوعات الطفولة، ورصد المتغيرات المناخية على وضع الأطفال بهدف صياغة خطة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على الأطفال، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية لتعزيز مشاركة الأطفال في القضايا الخاصة بهم.