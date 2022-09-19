خلال لقاء جانتس.. عبدالله بن زايد يؤكد أهمية دعم السلطة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:30 صباحاً - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بوزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الإماراتي إلى إسرائيل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ودور اتفاق السلام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات وآمال شعوبه إلى التنمية والتطور.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أهمية دعم السلطة الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق ويدعم تطلعاته إلى التنمية والازدهار.

كما أكد أهمية اتفاق السلام في تعزيز فرص تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل عامر بالأمل والتنمية والازدهار.

من جانبه، رحب جانتس بوزير خارجية الإمارات والوفد المرافق، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على الصعد كافة خاصة مع نجاح البلدين في بناء نموذج مميز للتعاون والشراكة على مدار العامين الماضيين.