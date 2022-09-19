إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين في حوارة جنوب نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:30 صباحاً - أصيب 6 مواطنين فلسطينيين، اليوم الإثنين، إثر اعتداء مستوطنين على أهالي بلدة حوارة، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، إن مواطنين اثنين أصيبا بحروق جراء رشهما بغاز الفلفل الحار بشكل مباشر على وجهيهما، فيما أصيب أربعة برضوض بعد تعرضهم للضرب، في بلدة حوارة، خلال تصدي المواطنين لمجموعة من المستوطنين هاجمت أهالي البلدة، بحماية جنود الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، عقب تصديهم للمستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجرا، عدة محال تجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس، واستولت على تسجيل كاميرات مراقبة.

وفجر اليوم تضررت سيارة إسرائيلية جراء تعرضها لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين، قرب بلدة حوارة بمدينة نابلس.