المرصد السوري: القوات التركية قصفت 11 منطقة بريف الحسكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها جددت قصفها البري المكثف على 11 منطقة بريف محافظة الحسكة، حيث استهدفت بنحو 60 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق الإدارة الذاتية.

وأشار المرصد إلى أنه حتى الآن لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكانت مصادر المرصد السوري قد رصدت تجدد القصف البري من قبل القوات التركية على مناطق نفوذ قوات “سوريا الديمقراطية” بريف حلب الشرقي، حيث استهدفت المدفعية التركية مناطق بريف عين العرب (كوباني) ، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأفاد المرصد السوري، أمس، بشن القوات التركية قصفاً مدفعياً استهدف مواقع تابعة لقوات “سوريا الديمقراطية” في قرية زور مغار، غربي مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.