الذهب يسجل خسائر أسبوعية

الذهب يسجل خسائر أسبوعيةارتفعت أسعار الذهب عند التسوية الليلة الماضية، من أقل مستوى في شهرين، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بنحو 0.4 في المائة إلى 1683.50 دولار للأونصة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 2.6 في المائة.

وتعرض المعدن الأصفر إلى ضغوطات واسعة في الأسبوع الجاري بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية عن أغسطس المنصرم والتي أظهرت تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين 8.3 في المائة وهي مستوى دون توقعات المحللين عند 8.5 في المائة.