أول ظهور لخامنئي بعد شائعة وفاته

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - شارك المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، في مراسم ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وذلك في أول ظهور له بعد شائعة وفاته.

وخلال تلك المراسم حرص خامنئي على استقبال حشد من طلاب الجامعات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد أشارت إلى أن المرشد الإيراني يخضع لرقابة طبية مشددة، بعد أن ألغى كل اجتماعاته ولقاءاته خلال الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مطلع إن خامنئي، البالغ من العمر 83 عاما، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي بسبب انسداد الأمعاء بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة.